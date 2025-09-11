

Roma, 11 set (Adnkronos) - "Le voterete o no le sanzioni" europee contro Israele? "Perché in tutte le sedi in cui avete avuto la responsabilità di assumere atti concreti l'Italia non c'è stata, non c'è. Le avete sempre bloccate". Lo ha detto Chiara Braga, in aula alla Camera, dopo l'informativa del governo su Ucraina e Mo.

"Con la vostra inerzia e la vostra complicità state tradendo una lunga tradizione diplomatica italiana che ha sempre saputo far sentire la sua voce di pace in quell'area", ha aggiunto la capogruppo del Pd alla Camera sottolineando: "Il governo italiano faccia la propria parte, decidetevi a fare quello che altri Stati europei hanno fatto, riconoscere lo Stato di Palestina".



