

Roma, 7 ott (Adnkronos) - "Chi deve provare imbarazzo e vergogna è chi attacca la senatrice Segre per avere un pò di visibilità in più, per una ospitata in Tv e magari per un futuro in politica. Vicinanza alla senatrice Segre". Lo ha detto la capogruppo di Iv Maria Elena Boschi in aula alla Camera in occasione del ricordo delle vittime del 7 ottobre.





