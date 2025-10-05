

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - “L’aggressione subita dalla cronista di AdnKronos durante la manifestazione a Roma mentre svolgeva il proprio lavoro è inaccettabile, un atto indegno di un Paese democratico. Colpire chi fa informazione significa colpire la libertà di stampa e i nostri principii costituzionale. A lei, alla redazione e a tutti i giornalisti che ogni giorno rischiano in prima persona per garantire il diritto dei cittadini a un’informazione corretta va la mia più solidarietà”. Lo dichiara la presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi.

