

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "La politica internazionale scrive una pagina nuova, gli ostaggi sono finalmente liberi. E si apre adesso la strada per la soluzione due popoli, due Stati. No, non si cancellano le lacrime, non viene meno il dolore per chi non c’è più. Ma è un inizio, un giorno storico. Che scoppi davvero la Pace e non solo una tregua". Lo scrive sui social la presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi.

