

Roma, 25 set. (Adnkronos) - “Chi, anche con un gesto simbolico, vuole portare aiuti umanitari a Gaza in modo pacifico, merita rispetto e protezione. Il compito delle istituzioni è garantirne la sicurezza e tenere aperto il dialogo, non ridicolizzarne le ragioni”. Così la presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi replica in Aula al ministro Crosetto.

“Noi da mesi diciamo che se vogliamo che la pace abbia qualche speranza serve la diplomazia, non solo le armi: in Ucraina per evitare che Putin vinca, in Medio Oriente per fermare i massacri e ridare protagonismo ai Paesi arabi moderati e alla Lega araba. Meloni invece - sottolinea - ogni giorno predica di abbassare i toni, ma è la prima ad alzarli. Per questo è inaccettabile che la Presidente del Consiglio usi il palco dell’ONU per attaccare le opposizioni invece di parlare a nome dell’Italia sulla crisi in Medio Oriente e del ruolo della diplomazia. È l’ennesima dimostrazione di un atteggiamento contraddittorio e vittimista”.

“Noi su difesa, impegni geopolitici e protezione dei nostri connazionali confermiamo la disponibilità istituzionale al governo e il sostegno alle nostre Forze Armate. Vogliamo politica estera credibile su Gaza, su Kiev e – conclude – ovunque l’Italia si giochi credibilità internazionale”.

