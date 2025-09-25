

Roma, 25 set. (Adnkronos) - "Ieri la presidente Meloni ha detto che tutto è stato fatto contro di lei e questo è veramente un eccesso di vittimismo. E ha ragione Elly Schlein a sottolineare la differenza tra la sua informativa di questa mattina e i toni usati ieri dalla presidente del Consiglio". Lo dice Maria Elena Boschi, capogruppo Iv, alla Camera per l'informativa del ministro Guido Crosetto.

"Le chiedo una mano, visto che lei è una persona così moderata, ad abbassare i toni e a convincere soprattutto la presidente del Consiglio a farlo. Occorre creare un clima diverso, creare le condizioni e non dicendo di abbassare i toni e poi attaccando le opposizioni. Non seminare contrapposizioni e tensioni, generando un clima che poi diventa difficile e preoccupante per tutti. Chi ha la responsabilità deve dare l'esempio".

