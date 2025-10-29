

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Non avevamo dubbi. Da un governo che è rimasto in silenzio di fronte al genocidio del popolo palestinese, e che mentre i palestinesi venivano sterminati continuava a fornire armi a Israele, non potevamo aspettarci altro che la messa in discussione della credibilità del rapporto di Francesca Albanese". Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde.

"Del resto, siamo in un Paese in cui la direttrice dell’Ufficio stampa della Rai, Incoronata Boccia, si permette di affermare che non ci siano prove dell’uccisione di civili da parte dell’esercito israeliano. La Boccia è ancora al suo posto, ritenuta credibile dal governo Meloni, mentre Francesca Albanese viene attaccata e sanzionata. Vergogna", conclude.

