

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Quello che viene presentato a Davos è Trump Gaza City. Su una terra che gronda di sangue, Donald Trump e il suo entourage progettano grattacieli, turismo costiero e affari immobiliari. È la trasformazione di uno sterminio in speculazione. Altro che pace". Così in una nota Angelo Bonelli Deputato di Alleanza Verdi e Sinistra.

"Il cosiddetto Board of Peace per Gaza non ha nulla a che vedere con la pace. È un board di boia, dittatori e responsabile del genocidio, con Netanyahu al suo interno. È un consiglio di amministrazione che pianifica profitti su un territorio devastato, mentre la violenza continua. E Giorgia Meloni viene a dirci che politicamente è una buona cosa: inaccettabile. Dal 10 ottobre, dopo la tregua, a Gaza sono stati uccisi 450 palestinesi e, nel silenzio della comunità internazionale, 2.500 edifici sono stati demoliti. In questo quadro, Israele non pagherà i danni della distruzione pianificata che ha messo in atto".

"È un cinismo intollerabile. La pace non si costruisce con la speculazione immobiliare, ma fermando le violenze, rispettando il diritto internazionale e garantendo giustizia e diritti al popolo palestinese".

