

Roma, 9 set (Adnkronos) - "Questo video smentisce in maniera inequivocabile la versione delle autorità tunisine, secondo le quali l’incendio sarebbe divampato tra i giubbotti salvagente. La verità è che la nave Handala, parte della Global Sumud Flotilla, è stata colpita da un razzo che ha poi causato le fiamme a bordo". Così su X Angelo Bonelli, parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Avs, rilanciando un video sull'imbarcazione Handala della Flottilla.

"Siamo di fronte a un atto gravissimo contro una missione umanitaria che ha l’unico scopo di rompere l’assedio e portare aiuti alla popolazione di Gaza, sottoposta da quasi due anni a un massacro e a una pulizia etnica inaccettabile", aggiunge Bonelli.

