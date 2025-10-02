

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "Ministro, prima del 7 ottobre a Gaza non c'era il paradiso, ma l'inferno". Così Angelo Bonelli di Avs intervenendo in Aula dopo le comunicazioni su Gaza del ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Camera.

"Quello di Netanyahu non è terrorismo? L'esercito più potente che distrugge tutto, con la complicità della comunità internazionale. Tutto ciò che non si allinea al pensiero di Netanyahu o Trump viene definito amico di Hamas o antisemita, questo è inaccettabile". "Da un lato si fanno sanzioni alla Russia, dall'altro si dice no alle sanzioni a Israele". "Non possiamo votare il piano di Trump perché non è un piano di pace ma una tregua, anche se la tregua ha un suo valore", conclude.

