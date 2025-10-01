

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Il successo diplomatico significa portare la pace, fermare le armi, arrivare a un cessate il fuoco. Penso che tutto ciò che conduce a un cessate il fuoco e risparmia vite umane in questo disastro, che per noi è un genocidio e lo dicono anche le Nazioni Unite non solo noi, ogni proposta che porti a questo obiettivo è benvenuta ma deve essere chiara e rispettare il diritto internazionale. Detto questo, c’è una grande questione che voglio sottolineare rispetto alla proposta di Trump. Manca il soggetto principale, i palestinesi, che non vengono minimamente considerati". Così Angelo Bonelli, deputato di Avs, intervenendo nel corso della trasmissione Coffee Break su LA7.

"Nel piano di Trump mancano risposte fondamentali: chi ricostruirà Gaza, dopo la distruzione totale di scuole, ospedali, reti idriche e infrastrutture civili? Quale giustizia verrà garantita per le migliaia di vittime e per i crimini di guerra? Gli israeliani si ritireranno dall’occupazione illegale della Cisgiordania, come chiedono oltre cento risoluzioni Onu ignorate da anni? Israele deve rispettare il diritto internazionale, e la comunità internazionale non può continuare a utilizzare doppi standard come fa oggi anche il governo italiano rifiutandosi di sanzionare chi ha commesso crimini di guerra e contro l’umanità", conclude.

