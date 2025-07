Roma, 22 lug. (Adnkronos) - "Anche oggi chiediamo con forza un’informativa urgente del Governo sulla situazione a Gaza. Lo faremo ogni volta che sarà necessario, perché non vogliamo assuefarci alla logica della morte, all’orrore quotidiano che si consuma nel silenzio complice delle istituzioni". Così intervenendo in aula alla Camera Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde.

"Questa mattina i carri armati israeliani hanno aperto il fuoco tra le tende degli sfollati: decine di morti. Ieri, bambini uccisi mentre facevano la fila per ricevere cibo e acqua. Dall’inizio di maggio, secondo le Nazioni Unite, sono già mille le vittime tra coloro che cercavano solo di sopravvivere. Mi chiedo: cos’altro deve accadere affinché l’Italia e l’Unione Europea decidano finalmente di imporre sanzioni contro Israele?”.

"Siamo stanchi delle ipocrite parole del Governo che continua a ripetere “cessate il fuoco” mentre non fa nulla per fermare la guerra. Anche tra l’elettorato della destra cresce lo sconcerto nel vedere un Governo inerme, incapace di reagire mentre donne e bambini vengono massacrati. Cosa deve ancora succedere perché anche le coscienze dall’altra parte dell’Aula si sveglino e dicano “basta”?”, conclude.