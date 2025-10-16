

Roma, 16 ott (Adnkronos) - "La Meloni faccia le sue proposte, convochi l'opposizione e ci confrontiamo". E' Angelo Bonelli, nel corso di un incontro con Nicola Fratoianni sulle proposte economiche, a spiegare la posizione di Avs sul voto in Parlamento su una prossima missione italiana a Gaza dopo l'appello in aula alle opposizioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani.

"Il governo deve essere chiaro, non può fare un appello generico all'unità. C'è il tema del ruolo delle forze militari israeliane, non siamo disposti al fatto che i Carabinieri si trovino sotto il fuoco incrociato -ha chiarito Bonelli-. Un appello non basta, il governo ci convochi e discutiamo. Noi vogliamo costruire il processo di pacificazione ma vogliamo informazioni che non possiamo leggere nei punti generici avuti sino ad ora".

Anche Fratoianni ha sottolineato il fatto che "noi abbiamo sempre sostenuto una missione come quella Unifil in Libano. Il nostro approccio è che se ci sono le condizioni per una missione di pacificazione con un chiaro mandato Onu, con regole di ingaggio definite, il coinvolgimento degli attori regionali siamo pronti a discutere. Tajani, prima di venire in Parlamento a chiede un voto unanime, chiarisca se il governo riconosce lo Stato di Palestina, se chiede quel protagonismo palestinesi oggi escluso e se sarà attivo nel pretendere la fine dell'occupazione della Cisgiordania. Senza queste condizioni, trasformare la tregua in una prospettiva pace è difficile e anche quella della missione italiana diventa un'altra partita", ha aggiunto il leader di Si.







