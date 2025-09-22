

Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Droni hanno sorvolato le navi della Global Sumud Flotilla. È gravissimo. Chiediamo al governo italiano di garantire sicurezza agli attivisti che tentano di rompere l’assedio illegale imposto da Israele a Gaza. Stanno facendo ciò che l’Europa avrebbe il dovere di fare". Così sui social Angelo Bonelli parlamentare Avs e co-portavoce di Europa Verde.

