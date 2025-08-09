

Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "La dichiarazione congiunta dei ministri degli Esteri di Italia, Australia, Germania, Nuova Zelanda e Regno Unito condanna l’ennesima operazione militare di Netanyahu a Gaza, ma si ferma alle parole. Nel frattempo, il genocidio contro il popolo palestinese continua, la carestia avanza e i civili vengono deportati. Le dichiarazioni non fermano le bombe: servono sanzioni immediate contro il Governo israeliano e contro il criminale di guerra Netanyahu, oltre alla sospensione di ogni cooperazione militare". Lo afferma Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde.

"L’Italia -aggiunge- deve seguire l’esempio della Germania, che ha deciso di sospendere la fornitura di armi a Israele, come ha dichiarato il cancelliere federale Friedrich Merz. Continuare a fornire armi e tecnologie militari a chi le utilizza per massacrare bambini, donne e uomini innocenti significa essere complici di crimini di guerra e del genocidio in corso. Il Governo Meloni ha la responsabilità morale e politica di fermare questa complicità e di stare dalla parte del diritto internazionale e dei diritti umani, non di chi li calpesta".

