Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Il Governo italiano va denunciato alla Corte penale internazionale per complicità nel genocidio in corso a Gaza. Il no alla revoca dell’accordo di cooperazione militare tra Italia e Israele –che vergognosamente è stato definito uno strumento di dialogo– rende l’Italia responsabile del rafforzamento delle capacità militari israeliane e, di conseguenza, dello sterminio del popolo palestinese”. Ad affermarlo è Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde, che prosegue: "Stiamo lavorando a un dossier che evidenzierà tutte le collaborazioni e gli accordi tra il Governo italiano e Israele, nonché la volontà del Governo di continuare a sostenere, con atti e decisioni, l’attività militare di sterminio dei palestinesi e l’occupazione illegale delle terre palestinesi nella West Bank".

"Davanti a crimini così gravi e documentati, la neutralità è inaccettabile. L’Italia deve scegliere da che parte stare: con il diritto internazionale e la tutela della vita , o con chi bombarda ospedali, affama civili e calpesta ogni principio di giustizia. Il silenzio del Governo Meloni -conclude Bonelli- non è più tollerabile".