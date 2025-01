Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Ad Antonio Tajani chiedo di non essere ipocrita sulla pelle del popolo palestinese, venga in Parlamento a spiegare perché il governo copre un criminale di guerra come Nethanyahu. Per il ministro degli esteri i giudici della Corte Penale internazionale, quindi non solo quelli italiani, sono politicizzati perché il mandato di arresto per Nethanyahu è ispirato a principi politici". Così in una nota Angelo Bonelli co-portavoce di Europa Verde e parlamentare Avs.

"Il massacro pianificato e operato da Nethanyahu a Gaza, che ha impedito l’accesso di aiuto umanitari, bombardando campi profughi, scuole, ospedali e uccidendo quasi 50 mila civili a maggioranza donne e bambini, è una speculazione politica ? Purtroppo è una drammatica e dolorosa realtà: per noi un genocidio. Il governo Meloni, ovvero il governo della doppia morale che sostiene sanzioni per la Russia per la criminale invasione dell’Ucraina, è stato silente di fronte all’uccisione deliberata di civili nella Striscia e alla violazione del diritto internazionale da parte del governo di Nethanyahu".

"Se per Tajani Nethanyahu non si può arrestare, chiederemo che il parlamento italiano dichiari Nethanyahu non gradito in Italia e si riconosca lo stato di Palestina . Riuscirà il governo almeno a concretizzare una delle due proposte?".