Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Le immagini che arrivano da Gaza e dalla Cisgiordania sono la morte dell’umanità stessa, una vera e propria vergogna. Ci troviamo di fronte a una pulizia etnica". Così Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, in un’intervista rilasciata ad Avvenire.

"Quando si bombardano depositi alimentari, campi profughi, ospedali e scuole, le parole non bastano più. Netanyahu ha ucciso più di 18mila bambini e oltre 60mila civili. Il governo italiano, che a parole chiede una tregua, continua però a sostenerlo militarmente ed economicamente. La nostra ignavia è responsabile anche delle bombe che vengono lanciate su Gaza. La storia ci chiederà conto di quello che abbiamo o non abbiamo fatto".

A sostegno della manifestazione del 7 giugno a Roma, Bonelli chiarisce gli obiettivi: "Chiediamo che le sanzioni applicate alla Russia vengano estese a Israele, lo stop al commercio di armi e il riconoscimento dello Stato palestinese. Il governo italiano deve sostenere la Corte penale internazionale sul mandato d’arresto contro Netanyahu, ma Tajani e Salvini hanno già detto che non lo eseguirebbero". Alle accuse di antisemitismo e alla polemica sollevata da chi ha convocato una manifestazione alternativa, Bonelli replica: "La nostra piattaforma condanna esplicitamente Hamas. Trovo insultanti le accuse di antisemitismo: chi le muove mente sapendo di mentire. Francamente sono schifato. Fate pure la vostra manifestazione, ma non fate polemiche sulla pelle di chi muore".