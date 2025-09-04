

Roma, 4 set (Adnkronos) - "Questa sera, alla Festa dell'Unità di Livorno, faremo un collegamento con la Global Sumud Flotilla e con Rula Jebreal da New York. E parleremo del genocidio di Gaza con l'eurodeputato Marco Tarquinio e il giornalista del TG1 Nico Piro". Lo dice Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, al 'Tirreno'.

