

Roma, 8 ott.-(Adnkronos) - "Il racconto che le dottoresse Tanya Haj-Hassan, pediatra statunitense, e Deirde Nunan, chirurga ortopedica canadese, entrambe da poco rientrate da Gaza, è drammatico e sconvolgente. Nonostante sia l'una che l'altra abbiano esperienza di interventi in teatri di guerra, entrambe hanno parlato di ferite sui bambini 'di gravità mai vista'. Le bambine e i bambini sono particolarmente colpiti dalle azioni dell'esercito israeliano a Gaza. Molti arrivano con ferite di arma da fuoco alla testa, arti smembrati, volti bruciati e fortemente denutriti. E la continua, costante distruzione degli ospedali e dei macchinari rende difficile quando non impossibile, curarli come sarebbe necessario fare". Così la presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, Laura Boldrini, a margine dell'audizione di oggi pomeriggio delle due dottoresse.

"Le dottoresse - prosegue - sono state costrette a inventarsi nuove categorie per classificare i bambini. Molti di loro sono 'bambini sopravvissuti senza famiglia' perché quando arrivano in ospedale, non ci sono adulti che li possano assistere dato che spesso le loro famiglie sono state sterminate e questo rende anche difficile risalire alla loro identità. Che fine fanno questi piccoli, una volta curati? A Gaza nessun ospedale è più completamente operativo e l'Idf impedisce a respiratori e a incubatrici di entrare nella Striscia e a quei pochi rimasti nella zona nord, quasi del tutto evacuata, di essere trasferiti al sud. I medici vengono arrestati con l'accusa di curare i miliziani di Hamas, torturati e poi rilasciati. Nonostante questo tornano a lavorare senza sosta".

"Ma nessuno è più in grado di assistere i piccoli le cui ferite e i cui traumi richiedono cure prolungate nel tempo. 'Ogni struttura di tutela dei bambini è stata distrutta, vivono nelle tende che non sono sicure' hanno detto Tanya Haj-Hassan e Deirde Nunan. In una situazione tanto disastrosa, le evacuazioni mediche salvano vite, ma solo pochissime persone riescono ad accedervi". "Questa forma di impunità si diffonderà ovunque, il diritto internazionale e il diritto internazionale umanitario sono a rischio", conclude.

