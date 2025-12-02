

Roma, 2 dic (Adnkronos) - "La situazione in Cisgiordania sta precipitando, è gravissima e non ha precedenti". Lo ha detto la deputata del Pd Laura Boldrini illustrando, alla Camera, gli esiti della missione di una delegazione di deputati dem in Cisgiordania dal 23 al 28 novembre scorsi.

"La Cisgiordania è strangolata, i palestinesi sono sotto un regime del terrore da parte del governo israeliano di Benjamin Netanyahu. Non si può tacere, l'attenzione deve essere alta. Il piano Trump non ha risolto nessun problema, a Gaza ogni giorno le persone vengono ammazzate nonostante il cessate il fuoco e in Cisgiordania quello che avviene è una pulizia etnica sistematica con l'obiettivo evidente di spingere un popolo ad andarsene per rendere la loro vita impossibile".



