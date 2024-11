Roma, 22 nov. (Adnkronos) - “Come senatrici e senatori del Pd siamo vicini ai 4 militari italiani della Brigata Sassari, feriti nel corso di un attacco alla base Unifil in Libano, e alle loro famiglie. I bombardamenti contro i caschi blu sono inaccettabili, violano il diritto internazionale, denotano, purtroppo, la gravità dell’escalation in atto e richiamano la necessità di un immediato cessate il fuoco in quella terra martoriata”. Lo dice il senatore Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd al Senato.