

Roma, 17 feb (Adnkronos) - Meloni "si fermi finché è in tempo, sta umiliando l’Italia”. Lo dice Francesco Boccia a Repubblica a proposito del Board of peace. "Non esiste una diplomazia personale che possa sostituire il Parlamento. Ogni impegno internazionale che incide sulla sovranità deve superare il controllo democratico”, avverte Boccia.

Una semplice risoluzione di maggioranza "non sta né in cielo né in terra. Se pensano di cavarsela così non hanno capito nulla. Si rischiano ricorsi alla Consulta e uno scontro istituzionale senza senso”, prosegue il presidente dei senatori dem chiarendo che il Pd "contrasterà qualsiasi atto” che il governo dovesse sottoscrivere negli Stati uniti. Meloni "non può dire no al suo capo politico” e mette tutto questo "prima degli interessi nazionali ed europei”, dice Boccia.



