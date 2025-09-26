

Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Le parole dette da Netanyahu a New York fanno rabbrividire. In una situazione esplosiva il presidente israeliano non trova di meglio da dire che ‘vogliono finire il lavoro’ il più velocemente possibile. La verità è che vogliono portare a termine il più velocemente possibile il massacro di una popolazione stremata". Così il presidente dei senatori Pd, Francesco Boccia.

"Le parole di Netanyahu, in una sala dell’Assemblea Generale Onu vuota che testimonia il suo isolamento, sono irresponsabili e rischiano di incendiare ancora di più una situazione pericolosa. Il governo israeliano si sta facendo artefice di un genocidio che è sotto gli occhi di tutti. Continuiamo ad attendere parole nette di condanna e il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte del nostro governo. Giorgia Meloni concorda sul fatto che Bibi Netanyahu ‘voglia finire il lavoro il più velocemente possibile?”.

