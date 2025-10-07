

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "Il 7 ottobre è una data tragica, da non cancellare mai dalla nostra memoria. Un atto di terrorismo compiuto da Hamas che noi condanniamo, come condanniamo ogni forma di antisemitismo. Alle famiglie delle vittime e degli ostaggi, al popolo israeliano va la nostra solidarietà, come va al popolo palestinese. Siamo convinti che la pace si persegue non con la guerra e con altra violenza, non con la ritorsione e la vendetta, ma lavorando per la convivenza di due popoli e due Stati. A guidare questo percorso non può e non deve essere la logica dell'odio, ma quella per il riconoscimento reciproco nel rispetto della dignità e dei diritti di tutti". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

