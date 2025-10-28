

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Solidarietà al senatore Marco Lisei, vittima questa mattina a Bologna di un gravissimo attacco da parte di giovani dei collettivi che hanno fisicamente impedito il suo ingresso al liceo classico Minghetti dalla porta principale. Il clima di odio, violenza e prevaricazione messo in atto da parte dei soliti facinorosi che negano il dialogo, il confronto e l’espressione del libero pensiero è diventato pericoloso e non più tollerabile". Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami.

"E’ necessario che le istituzioni locali e in primo luogo il sindaco Lepore, prendano provvedimenti contro una minoranza di giovani violenti che spadroneggia nelle scuole, impedisce un confronto sereno e tiene in ostaggio la maggior parte degli studenti che vorrebbero frequentare le lezioni ed esercitare il proprio diritto allo studio", conclude.

