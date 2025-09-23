

Roma, 23 set. (Adnkronos) - Il ministro del'Interno, Matteo Piantedosi, riferisca in Aula sui "fatti avvenuti ieri". Lo ha chiesto in Aula il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami. "Senza alcuna, remora, titubanza, esitazione, va espressa con fermezza, con decisione e con tutta la determinazione possibile la massima solidarietà e vicinanza alle nostre Forze dell'Ordine", ha aggiunto. "Se dobbiamo scegliere tra chi sta a bloccare treni, ferrovie, tangenziali e le ragazze e i ragazzi che portano la divisa, Fratelli d'Italia sa bene da che parte stare: dalla parte di chi porta la divisa con onore, decoro, dignità, rappresentando la Patria, il Tricolore e la nostra amata Italia".

