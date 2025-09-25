

Roma, 25 set. (Adnkronos) - "Mentre il Governo Meloni è il primo a mandare una nave in soccorso alla Flotilla, l’opposizione fa becera propaganda sulla tragedia di Gaza. Alla Camera questa mattina Crosetto Guido ha ricordato alla sinistra cosa significa governare una Nazione a testa alta. Orgogliosi di te ministro, gli italiani sono dalla tua parte!" Lo scrive su Instagram il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami.

