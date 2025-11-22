

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - “L’esasperazione e l’estremismo incendiario generato dal Pd e dal suo sindaco, con la complicità di pro-Pal e teppisti, a Bologna sfocia nuovamente nell’intolleranza e nella violenza. Aggredire le Forze dell’Ordine e costringere una città a blindarsi in casa per impedire lo svolgimento di un momento di sport dimostra il vero volto della sinistra italiana. Noi stiamo dalla parte dello sport, delle Forze dell’Ordine e di chi non ne può più di questo estremismo ideologico in cui è finita la sinistra con i suoi alleati”. Lo afferma Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

