

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - “Solidarietà alla cronista del quotidiano ‘Il Giornale’ Giulia Sorrentino, attaccata dai manifestanti ProPal che oggi a Milano hanno tentato di cacciarla mentre faceva il suo lavoro seguendo la protesta per la liberazione di Hannoun. Un episodio gravissimo che mi auguro sia condannato con fermezza da tutte le forze politiche. Impedire a una professionista di fare il proprio lavoro non è soltanto un attacco alla libertà di informazione, ma è anche emblematico dell’intolleranza e della violenza che ormai caratterizza queste manifestazioni pro-Pal”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

