

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "È grazie all’intenso lavoro del presidente Trump se oggi assistiamo al rilascio degli ostaggi israeliani detenuti dai terroristi di Hamas. L’abbraccio dei due gemelli Ziv e Gali Berman, rapiti il 7 ottobre nel kibbutz Kfar-Aza e separati per gran parte degli oltre due anni trascorsi nelle prigioni di Gaza, le folle incollate agli schermi di Gerusalemme per il discorso del presidente Usa e le piazze che gridano la loro gioia, commuovono e rappresentano un risultato storico che aspettavamo da tempo e aprono alla pace. Un traguardo che sembrava irraggiungibile e per il quale va riconosciuto il giusto merito a Trump, troppo spesso dipinto dagli odiatori seriali per quello che non è". Così la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, Nm, Udc, Maie.

"Lui è un uomo di pace, come conferma la giornata di oggi. Noi non abbiamo mai dubitato della reale possibilità di uno spiraglio di pace aperto attraverso la sua incessante determinazione e opera di mediazione. È allo stesso tempo, però, un momento di gioia e di dolore per quanti non torneranno da vivi e che ci deve ricordare quanto l’odio, la violenza e il terrore vadano respinti e combattuti quotidianamente con tutte le nostre forze", conclude.

