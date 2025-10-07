

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - “Pensavamo che dopo la Shoa non dovesse più accadere: mai più, dicevamo tutti. Ed invece è accaduto di nuovo, il 7 ottobre ha colpito a morte le nostre coscienze e la nostra memoria. Eppure in questi lunghi mesi, spesso il 7 ottobre è stato come dimenticato, nel succedersi degli avvenimenti di guerra. Il miglior modo per ricordare questa triste ricorrenza è sperare nel processo di pace in atto a Sharm el Sheik, nella liberazione degli ostaggi e in una pace duratura”. Così la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del Gruppo civici d’Italia, Nm, Udc, Maie, intervenendo in aula durante la commemorazione del 7 ottobre.

