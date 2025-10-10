

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "L’ipotesi che il presidente del Consiglio partecipi alla cerimonia per l’accordo tra Israele e Hamas, previsto lunedì in Egitto, dimostra per la ennesima volta la centralità dell’Italia sullo scacchiere internazionale, conferma lo straordinario lavoro di Giorgia Meloni affinché si raggiungesse questo straordinario risultato e certifica quanto ripetiamo da tempo: la pace si ottiene con dialoghi, confronti, lavoro sapiente costante e non urlato. Non sono certo le manifestazioni, le flottiglie o le ipotesi strampalate decantate in tv a portare al traguardo sperato". Così la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, Nm, Udc, Maie.

"Se oggi i termini del confronto sono cambiati, se vediamo aprirsi la possibilità di una tregua e uno spiraglio per la pace lo dobbiamo soprattutto al decisivo intervento del presidente Trump. Alle opposizioni, divise anche su questo, lasciamo la politica ideologica e l’isolamento", conclude.

