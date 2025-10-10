

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "L’avvio del ritiro dei militari di Idf nella Striscia di Gaza è il primo, tangibile effetto sull’accordo intorno al piano di Trump. Attendiamo anche noi, da questa parte del mondo, di vedere le immagini degli ostaggi israeliani che nei prossimi giorni saranno restituiti alle loro famiglie. Sarà un momento segnante, a prima chiusura di una stagione terribile iniziata con un atto di guerra ideologica, l’attacco del 7 ottobre 2023 da parte di Hamas. E si entrerà nelle altre fasi del piano, le più difficili da realizzare, perché guardano alla prospettiva". Così in una nota Deborah Bergamini, vice segretario nazionale e responsabile Esteri di Forza Italia.

"San Giovanni Paolo II scrisse che pace non è soltanto assenza di guerra, ma realizzazione delle condizioni affinché la guerra non si ripresenti. La pace quindi non è un dato statico, ma un percorso cui tutti, in Occidente, devono concorrere. Come ha osservato stamattina il ministro Tajani, l’Italia in questo senso potrà fare molto, per garantire la sicurezza nell’area e avviare la società palestinese verso un futuro di ricostruzione civile, basato sulla dignità, il lavoro, il ripudio del fondamentalismo. Servirà molto tempo, ma è una missione cui nessuno deve sottrarre. Soprattutto le opinioni pubbliche occidentali. Molto di quello che abbiamo visto in questi mesi è inaccettabile. Insistere con le piazze ideologiche sarebbe il peggior servizio possibile alla costruzione del percorso di pace", conclude.

