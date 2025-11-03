

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Ha ragione Gilles Kepel, che teorizza l’islamogauchismo, cioè l’abbraccio della sinistra con l’islamismo radicale, che produce una vera e propria omertà verso i crimini e i messaggi inaccettabili provenienti da quest’ultimo". Così Deborah Bergamini, vicesegretaria di Forza Italia, in un’intervista al quotidiano Il Tempo.

"È per questo che da quelle parti - prosegue - c’è silenzio assoluto sulle esecuzioni di Hamas o quando Imam radicali predicano odio nelle nostre città. Zero dal Pd, zero dalla Cgil. Lo stesso silenzio lo vediamo oggi davanti alla tragedia del Sudan, dove assistiamo a esecuzioni e stupri di massa, e a una possibile operazione di pulizia etnica tra le peggiori della storia recente. Anche su questo la sinistra tace".

"Lasciamoli ai loro avvitamenti ideologici mentre l’Italia, con il ministro Antonio Tajani, continua a mantenere aperti i canali di cooperazione e a tenere viva la presenza diplomatica anche nei contesti più difficili", conclude.

