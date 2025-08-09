

Roma, 9 ago. (Adnkronos) - “I ministri degli Esteri di Italia, Australia, Germania, Nuova Zelanda e Regno Unito firmano una nota congiunta per dire no al piano di occupazione su larga scala di Israele a Gaza, deliberato dal governo Netanyahu. Il nostro Governo, con il ministro Antonio Tajani quotidianamente in prima linea, è fortemente impegnato per evitare un’evoluzione della crisi che porterebbe un’enorme perdita di vite umane e un aggravamento della catastrofe umanitaria in atto. In questo senso, ci confermiamo interlocutori irrinunciabili nel contesto internazionale. Per noi, il cassate il fuoco resta la priorità irrinunciabile”. Lo afferma Deborah Bergamini, vicesegretaria di Forza Italia e responsabile dipartimento Esteri Fi.

