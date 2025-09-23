

Roma, 23 set.-(Adnkronos) - “leri Milano è stata devastata da quei manifestanti Propal che parlano di pace ma hanno scelto la violenza. Per noi di Forza Italia è inaccettabile. Manifestare per le proprie idee è un diritto, distruggere una città non lo è. La pace si costruisce solo con diplomazia e dialogo”. Così Stefano Benigni, vice segretario nazionale di Forza Italia, ai microfoni del Tg1.

