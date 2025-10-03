

Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "È inaccettabile che Maurizio Landini continui a utilizzare il sindacato come trampolino personale per il suo futuro politico. Invece di perseguire quello che dovrebbe essere il suo unico obiettivo, difendere i diritti e la dignità dei lavoratori, punta soltanto ad assicurarsi un posto nelle file del Partito democratico, promuovendo scioperi e manifestazioni che nulla hanno a che vedere con la tutela di famiglie e disoccupati. È evidente che le agitazioni in corso non abbiano nulla a che fare con la solidarietà al popolo palestinese: l’unico scopo è strumentalizzare la tragedia di Gaza per attaccare il governo". Così in una nota Stefano Benigni, deputato e vicesegretario nazionale di Forza Italia.

"Landini ha proclamato uno sciopero illegittimo che non serve ad altro se non a creare pesanti disagi ai cittadini. Nel frattempo, le manifestazioni pro-Pal che si stanno svolgendo in tutta Italia in queste ore, spesso guidate da sedicenti pacifisti, stanno diventando occasione di violenze, danneggiamenti e scontri con le forze dell’ordine, alle quali va la mia più sincera solidarietà. Se la sinistra ha scelto di alimentare le tensioni sociali, il governo italiano sta agendo invece con serietà e senso di responsabilità: la pace si costruisce con la diplomazia e con il lavoro delle istituzioni, non con la propaganda, la violenza nelle piazze e gli scioperi che penalizzano chi davvero lavora", conclude.

