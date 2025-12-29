

Tel Aviv, 29 dic. (Adnkronos) - Gli abitanti di Kiryat Shmona potranno ottenere licenze private per armi da fuoco. Lo ha annunciato il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, durante una riunione speciale del suo partito di estrema destra Otzma Yehudit nella città settentrionale. "Oggi sono venuto con una notizia molto importante per la città: la trasformeremo in una città interamente idonea alle armi da fuoco", ha annunciato Ben Gvir. "Dopo il lavoro del personale del ministero, abbiamo deciso di designare tutta Kiryat Shmona, esclusa la zona industriale, come area in cui è consentito il porto d'armi. Questo permetterà a chi rimane qui di difendersi, ovviamente con un'ampia presenza di polizia", ​​ha detto Ben Gvir al sindaco Avichai Stern.

Le richieste di porto d'armi sono aumentate vertiginosamente in seguito al massiccio attacco di Hamas nel sud di Israele del 7 ottobre 2023. In seguito al massacro, il Ministero della Sicurezza Nazionale ha inoltre concesso l'autorizzazione temporanea ai membri dello staff personale di Ben Gvir, ai dipendenti della Knesset e ad altri per approvare le domande di porto d'armi. Diversi di loro sono stati successivamente indagati dalla polizia per il sospetto che il Ministero abbia rilasciato in modo inappropriato i permessi.

A settembre, Ben Gvir ha dichiarato che dall'inizio dei suoi sforzi per aumentare il possesso di armi, il governo ha rilasciato circa 230.000 nuove licenze per armi da fuoco. Mentre Ben Gvir sostiene che la presenza di più armi nelle strade ha reso Israele più sicuro, i gruppi di donne hanno denunciato il crescente numero di armi nelle case israeliane, affermando che ciò rappresenta un rischio per le vittime di violenza domestica. Ben Gvir ha affermato che è importante facilitare il ritorno degli abitanti della città sfollati durante la guerra contro Hezbollah. "Penso che questa città non debba solo rinnovare il suo antico splendore, ma crescere ancora di più, prosperare e prosperare. Ecco perché siamo qui: per trasmettere questo messaggio e fare tutto il possibile".

Un giorno dopo il massacro guidato da Hamas nel sud di Israele, il gruppo libanese Hezbollah ha iniziato a lanciare raffiche di razzi, missili e droni contro le comunità e le infrastrutture militari nel nord, provocando un'evacuazione di massa senza precedenti di circa 60.000 persone che vivevano vicino al confine libanese. Praticamente tutti i 24.000 residenti di Kiryat Shmona, a circa 2 chilometri dal confine, sono stati evacuati fino al raggiungimento di un cessate il fuoco nel nord, alla fine di novembre 2024. Solo il 60 percento degli abitanti di Kiryat Shmona è tornato in città dopo il cessate il fuoco con Hezbollah e solo circa la metà delle attività commerciali locali ha riaperto.

