

Tel Aviv, 30 set. (Adnkronos) - Il piano di cessate il fuoco di Trump è "pericoloso per la sicurezza di Israele". Lo ha dichiarato il ministro della Sicurezza nazionale israeliano e parlamentare di estrema destra Itamar Ben-Gvir durante la riunione del gabinetto di Sicurezza, aggiungendo che intende discutere la questione con il primo ministro Benjamin Netanyahu.

