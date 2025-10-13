

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "In questa giornata storica che vede la firma del piano di pace per il Medio Oriente, la presenza del presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Sharm el-Sheikh in Egitto conferma il ruolo del Governo italiano, di diplomazia europea e internazionale, nelle trattative e negli sforzi di pace relativi al conflitto". Così in una nota il vice ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci.

"L’Italia come ha annunciato oggi il premier farà la sua parte per ricostruire Gaza contribuendo a portare stabilità in Medio Oriente", conclude.

