

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "Trovo gravissimo ciò che sta accadendo a Bari con il sindaco Vito Leccese. Ha trasformato il Comune, casa di tutti i cittadini, in un presidio politico di parte". Così il deputato Davide Bellomo, capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia alla Camera.

"La decisione poi di essere presente con il gonfalone della città a tutte le manifestazioni a sostegno della Global Sumud Flotilla - prosegue - è inaccettabile e non rappresenta il pensiero di tutti i baresi. Il simbolo ufficiale di Bari non può diventare bandiera impropria di una fazione nello scenario internazionale. Leccese rischia di schierarsi senza freno e senza misura. Prenda esempio da un altro sindaco del Pd, quello di Reggio Emilia, che ha mostrato molto più equilibrio di lui, riconoscendo anche le ragioni di Israele dopo il 7 ottobre".

"C’è chi lavora per la pace e chi crede di lavorare per la pace, ma in effetti acuisce il conflitto e usa il Comune come megafono ideologico, pensando forse che la politica internazionale sia una partita di Risiko. Forza Italia non resterà in silenzio davanti a questo uso improprio delle istituzioni. Leccese faccia il sindaco, provi a risolvere i tanti problemi della città di Bari, che dopo un anno dal suo insediamento sono ancora al punto di partenza, e la smetta di fare il militante. Non vorremmo che, a furia di continuare su questa deriva, tra qualche anno ce lo ritrovassimo in piazza Tienanmen fianco a fianco con i campioni comunisti delle libertà", conclude.

