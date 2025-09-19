Beirut, 19 set. (Adnkronos) - Un drone israeliano ha colpito un veicolo di fronte all'ospedale governativo nel villaggio di Tebnine, nel Libano meridionale. Il ministero della Salute libanese ha riferito che una persona è stata uccisa e tre sono rimaste ferite.
Mo: Beirut, 'drone israeliano colpisce veicolo nel sud del Libano, 1 morto e 3 feriti'
19 settembre, 2025 • 12:24
