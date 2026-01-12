

Beirut, 12 gen. (Adnkronos) - Un consigliere del comune di Bint Jbeil, nel Libano meridionale, è stato ucciso ieri in un attacco delle Idf. Lo ha reso noto il ministero della Salute libanese, aggiungendo che nello stesso attacco è stato colpito anche un motociclista, trasportato successivamente in ospedale in gravi condizioni.

