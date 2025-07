Kiev, 22 lug. (Adnkronos/Afp) - Il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot ha esortato Israele a consentire alla stampa straniera di accedere al territorio palestinese assediato di Gaza, mentre aumentano gli allarmi di carestia dopo 21 mesi di guerra. "Chiedo che alla stampa libera e indipendente sia consentito l'accesso a Gaza per mostrare cosa sta accadendo e per far da testimone", ha dichiarato alla radio France Inter in un'intervista dall'Ucraina orientale.