

Tel Aviv, 17 ott. (Adnkronos) - Le Idf hanno aperto il fuoco su "sospetti" nella zona di Hebron, ieri, dopo un lancio di pietre contro i militari. L'esercito israeliano ha risposto con queste parole all'articolo del Times of Israel che parlava di un bambino di 11 anni ucciso a colpi d'arma da fuoco dalle truppe israeliane nel villaggio di al-Rihiya, a sud di Hebron, nella Cisgiordania meridionale. "Ieri, durante un'attività operativa nella zona di al-Rihiya, si sono verificati disordini e lanci di pietre contro le forze dell'Idf", ha dichiarato l'esercito. "Le forze hanno risposto sparando contro i sospettati che avevano lanciato pietre e che sono stati identificati".

L'esercito non ha riconosciuto direttamente le notizie secondo cui un bambino di 11 anni sarebbe stato ucciso, affermando solo che "l'incidente è sotto inchiesta" e che nessun militare è rimasto ferito. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale dell'Autorità Nazionale Palestinese, la piccola vittima, identificata come Mohammad Bahjat Al-Hallaq, stava giocando a calcio nel cortile di una scuola con un gruppo di amici quando i soldati hanno aperto il fuoco su di loro. È stato colpito al bacino ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale in condizioni critiche, dove è stato dichiarato morto.

