Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Azione sottoscrive la risoluzione delle opposizioni che ricalca la proposta del partito di Calenda. No ad alcuna forma di partecipazione al Board of peace". Si legge in una nota di Azione.
**Mo: Azione sottoscrive risoluzione opposizioni, 'no a Board of Peace'**
16 febbraio, 2026 • 18:23
