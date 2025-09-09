

Roma, 9 set. (Adnkronos) - In apertura di seduta della Camera, i deputati Luana Zanella, di AVS, Laura Boldrini, del Pd, e Andrea Quartini, del Movimento 5 stelle, hanno chiesto l'intervento del Governo e in particolare del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per riferire sulla vicenda della Global Sumud Flotilla.

