Roma, 16 set (Adnkronos) - Anche i gruppi di Avs, M5s, Iv e Azione si sono uniti alla richiesta avanzata dal Pd di una comunicazione urgente della presidente del Consiglio in aula alla Camera sulla situazione a Gaza.
Mo: Avs, M5s, Iv e Azione si uniscono a richiesta comunicazioni urgenti Meloni in aula
16 settembre, 2025 • 13:34
