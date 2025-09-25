(Adnkronos) - I medici hanno trovato l'uomo, di 46 anni, pienamente cosciente, con lievi ferite e lo hanno trasportato all'ospedale Ichilov di Tel Aviv per ulteriori cure, ha dichiarato il servizio di emergenza Magen David Adom.
Mo: auto esplode a Tel Aviv, un ferito (2)
25 settembre, 2025 • 11:34
